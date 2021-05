Azərbaycan Ordusunun hərbi qulluqçusu vəfat edib.

Müdafiə Nazirliyindən Metbuat.az-a Azərbaycan Ordusunun hərbi qulluqçusu, əsgər Sadıqov Qorxmaz Elşad oğlunun qeyri-döyüş şəraitində həlak olması ilə bağlı məlumatı təsdiq edib.

Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırma aparılır.

