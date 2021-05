Ankara Məhkəməsi cinayətkar qruplaşmanın rəhbəri Sedat Peker barəsində həbs qərarı verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, açıqlamaya görə, barəsində ağır ittihamlar olan Peker xaricə qaçaraq gizlənib. Onun barəsində beynəlxalq axtarış verilib.

Qeyd edək ki, Sedar Peker hazırda Mərakeşdədir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.