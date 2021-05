Ermənistan bu ərazilərini Rusiya FTX-inə verib

Ermənistan hökumətinin mayın 27-də keçirilən iclasında Qafan, Mehri və Gorus rayonunun Tex kəndində bəzi torpaq sahələrinin ödənişsiz əsaslarda istifadə üçün Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin Sərhəd İdarəsinə verilməsinə dair qərar qəbul edilib.

Metbuat.az “Report”a istiansən xəbər verir ki, bu qərarın qəbulu Ermənistanın cənub-şərq sərhədlərinin gücləndirilməsi ehtiyacı ilə əsaslandırılıb.

Bildirilib ki, Azərbaycan və Rusiya prezidentləri və Ermənistanın baş naziri arasında 2020-ci ilin noyabrın 10-da üçtərəfli bəyanatın imzalanmasından sonra, Ermənistanın cənub-şərq sərhədlərinin gücləndirilməsinə ehtiyac yaranıb və məhz bu məqsədlər üçün lazımi torpaq sahələri ayrılıb.

Qərar müzakirə olunmadan qəbul edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.