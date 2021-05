“COVID-19 sertifikatı” kimlərə verilir? - Agentlik açıqladı

“COVID-19 immunitet sertifikatı” son 6 ayda koronavirus analiz nəticəsi pozitiv olan vətəndaşlara verilir".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi məlumat yayıb.

"Lakin müşahidələr onu göstərir ki, son 6 (altı) ayda deyil, ümumiyyətlə pandemiyanın başlanmasından bu günə qədər olan dövrdə xəstəliyə yoluxmuş şəxslər “COVID-19 immunitet sertifikatı”nı yükləməyə çalışırlar. Bir daha vurğulamaq istərdik ki, “COVID-19 vaksin sertifikatı”nı hər iki dozada vaksinasiya olunan, “COVID-19 immunitet sertifikatı”nı isə son 6 (altı) ayda COVID-19 analiz nəticəsi pozitiv olan şəxslər əldə edə bilərlər".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.