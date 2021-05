Donbasda baş verən toqquşma zamanı Ukrayna ordusunun bir əsgəri həlak olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ukrayna ordusunun məlumatına görə, hadisə Novotoşkivske istiqamətində baş verib. Separatçıların atəşkəsi pozması ilə bağlı ATƏT məlumatlandırılıb.

Qeyd edək ki, tərəflər arasında iyulun 27-də atəşkəs əldə edilmişdi.

