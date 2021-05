Baş nazir Əli Əsədov Belarusun paytaxtı Minskə gedib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabineti məlumat yayıb.

Bildirilib ki, səfərin məqsədi MDB hökumət başçılarının iclasında iştirak etməkdir.

