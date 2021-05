Ermənistanın Baş naziri vəzifəsini icra edən Nikol Paşinyan Azərbaycanla sərhəddə baş verən münaqişənin tənzimlənməsi planını açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Paşinyanın təklif etdiyi plan 3 bənddən ibarətdir:

Hər iki tərəf öz hərbi qüvvələrini sərhəddən geri çəkməli;

Sərhəddə Rusiya və ya Minsk qrupunun həmsədri olan hər hansı bir ölkəni (ABŞ və ya Fransanı) təmsil edən beynəlxalq müşahidəçilər yerləşdirilməli;

Beynəlxalq vasitəçilərin iştirakı ilə sərhədlər dəqiqləşdirilməlidir.

