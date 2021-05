Gəncə şəhər Baş Polis İdarəsinin Post-patrul taboruna yeni komandir təyinatı olub.

Metbuat.az-ın məlumata görə, bununla bağlı Daxili işlər naziri, general-polkovnik Vilayət Eyvazov müvafiq əmr imzalayıb.



Bildirilir ki, bu vəzifəyə daha öncə Gəncə şəhər Baş Polis İdarəsinin Xüsusi Təyinatlı Bölüyünün komadiri işləmiş polis mayoru Mübariz Məmmədov təyin olunub.

