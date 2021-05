Ermənistanın xarici işlər naziri vəzifəsini icra edən Ara Ayvazyan istefa verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan XİN-in mətbuat katibi Anna Naqdalyan Facebook səhifəsində məlumat verib.

Qeyd edək ki, Ara Ayvazyan ötən ilin 18 noyabrından bu vəzifədə idi. O, bu postda Zöhrab Mnatsakanyanı əvəz etmişdi.

