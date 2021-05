“Ermənistan-Azərbaycan sərhədində baş verən hadisələr barədə məlumatlardan narahatıq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu öz tvitter hesabında ATƏT-in hazırkı sədri, İsveçin xarici işlər naziri Ann Linde yazıb.

O bildirib ki, bütün həll edilməmiş məsələlər sülh və danışıqlar yolu ilə həll olunmalıdır:

“ATƏT dialoq üçün əlverişli mühit yaratmaqla bağlı tədbirlərinə kömək etməyə və həyata keçirməyə hazırdır”.

