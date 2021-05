İstanbul körpüləri bayrağımızın rəngləri ilə işıqlandırılır

28 May – Respublika Günü münasibətilə İstanbulun rəmzlərindən olan və şəhərin iki qitəni birləşdirən körpüləri Azərbaycan bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılır.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, körpülərin Azərbaycan bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılması ölkəmizin İstanbuldaki Baş Konsulluğunun təşəbbüsü ilə baş tutub.



Məlumata görə, mayın 27-si və 28-də dünyanın ən böyük meqapolislərindən olan İstanbulun “Fatih Sultan Mehmet” və “Yavuz Sultan Səlim” körpülərində Azərbaycan bayrağının rəngləri əks olunacaq.

