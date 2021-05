ABŞ Azərbaycan və Ermənistanı sərhədlərin demarkasiyası məsələsini dinc yolla həll etməyə çağırıb.

Metbuat.az TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Dövlət Departamentinin rəsmi nümayəndəsi Ned Prays bildirib.

Onun sözlərinə görə, ABŞ bu məsələdə kömək etməyə hazırdır.

