Gəncədə baş verən yanğın səbəbindən 63 yaşlı qadın həlak olub - FOTOLAR

Gəncə şəhərinin Kəpəz rayonu, Nizami Gəncəvi prospektində fərdi yaşayış evində yanğın olub.

Metbuat.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, FHN-nin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin yanğından mühafizə bölmələri yanğının baş verdiyi əraziyə cəlb olunub.

İlkin məlumata əsasən, yanğın yerinin kəşfiyyatı zamanı 63 yaşlı Füzuli Əliyevin meyiti aşkar olunaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.

Yanğın bölmələrinin müdaxiləsi nəticəsində yanğının geniş əraziyə yayılmasının qarşısı alınıb, yanğın qısa müddət ərzində məhdudlaşdırılaraq tam söndürülüb.

