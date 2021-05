Suriyada keçirilən prezident seçkilərinin qalibi gözlənildiyi kimi Bəşər Əsəd olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun 95,1 faiz səs topladığı açıqlanıb. Qeyd edək ki, Suriyada prezidentin səlahiyyət müddəti 7 ildir. Vətəndaş müharibəsi dövründə bu Suriyada keçirilən ikinci prezident seçkiləridir.

Anar Türkeş / Metbuat.az

