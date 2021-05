10 iyundan bu qaydaları pozan şəxslər cərimə olunacaq - VİDEO

"10 iyundan fəaliyyətinə icazə verilən idman sağlamlıq mərkəzləri və su hovuzlarından düzgün istifadə etməyənlər cərimə olunacaqlar".

Metbuat.az Xəzər TV-yə istinadən xəbər verir ki, bunu Daxili İşlər Nazirliyinin şöbə rəisi Elşad Hacıyev bildirib.

Məlumat üçün bildirək ki, Operativ Qərargahın elan etdiyi qaydalara əsasən, sözügedən tarixdən etibarən idman zalları və su hovuzlarından COVID-19 pasportu olanlar, istifadə edə biləcəklər. Bununla bağlı obyekt sahiblərinə və idmançılara ciddi xəbərdarlıq edilib. Onun sözlərinə görə, məqsəd vətəndaşları cərimə etmək yox, pandemiya qaydalarına ciddi əməl edilməsini təmin etməkdir. Sözügedən obyektlərə ərazi üzrə polis və Daxili Qoşunların hərbi qulluqçuları nəzarət edəcək. Aşkar edilən bütün faktlar dərhal rəsmiləşdiriləcək.

Qaydaları pozan fiziki şəxslər 100, vəzifəli şəxslər 200, hüquqi şəxslər isə 400 manat cərimə olunacaqlar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.