Bu peyvəndi qəbul edənlərə pis xəbər - Siyahıya daxil edilmədi

Çinin “KoronaVak” peyvəndi olunan zəvvarlar Həcc ziyarətinə buraxılmayacaq.

Metbuat.az xarici KİV-lərə istinadən xəbər verir ki, Səudiyyə Ərəbistanı hökumətinin belə qərar qəbul etdiyi iddia edilir. Məlumata görə, zəvvarlar üçün tətbiq edilən peyvənd siyahısında “KoronaVak” peyvəndinin adı yer almayıb. “KoronaVak” peyvəndindən istifadə edən bəzi müsəlman ölkələri siyahıda dəyişiklik edilməsi üçün krallığa müraciət edib.

Qeyd edək ki, Səudiyyə Ərəbistanı Həcc ziyarəti üçün bu il 60 min yer ayırıb. Xarici ölkələrdən 45 min zəvvar qəbul ediləcək. 15 min yer isə krallıqdakı zəvvarlar üçün ayrılıb.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.