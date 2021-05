Ceyhun Bayramovdan bayram təbriki

Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin əsasının qoyulmasının 103-cü ildönümünü münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib.

Metbuat.az xəbər veir ki, C.Bayramov bu barədə tvitter səhifəsində yazıb.

“Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin əsasının qoyulmasının 103-cü ildönümünü böyük bir qürur hissi ilə - Zəfərimizlə qarşılayırıq! Bu əlamətdar gündə xalqımızı ürəkdən təbrik edir və müstəqilliyimizin əbədi olmasını arzu edirəm! Respublika Günümüz Mübarək”, - nazir tvitində deyib.

