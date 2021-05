Yollar, körpülər bağlandı: Ordu hərəkətə keçdi - Hərbi çevriliş həyəcanı yaşanır

İraqın paytaxtı Bağdadda Həşdi Şabi silahlıları bir sıra körpüləri və mərkəzi yolları nəzarətə götürüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, buna səbəb qruplaşmanın komandanlarından olan Kasım Muslih əl-Hafacinin həbs edilməsidir. Komandanın azad edilməsini tələb edən Həşdi Şabi üzvləri diplomatik nümayəndəliklərin yerləşdiyi “Yaşıl bölgəyə” də basqınlar təşkil edir.

Baş nazir Mustafa Kazımiyə güc nümayiş etdirən İranın dəstəklədiyi silahlılar, hərbi çevriliş mesajları verirlər. Təhdidlərdən sonra hökumət başçısının təlimatı ilə ordu qüvvələri də “yaşı bölgəyə” cəlb edilib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

