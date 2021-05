Latviya Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycanı 28 May – Respublika Günü münasibətilə təbrik edib.

Metbuat.az xəbər veri ki, təbrik mesajı nazirliyin tvitter səhifəsində yerləşdirilib.

“Azərbaycan Respublikasına Milli Günü münasibətilə ən xoş arzularımızla səmimi təbriklərimizi çatdırırıq!” – tvitdə deyilir.

