Vladimir Zelenskidən Respublika Günü münasibətilə səmimi paylaşım - FOTO

Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski 28 May – Respublika Günü münasibətilə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi təbrik edib. Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna lideri “Twitter” hesabında paylaşım edib. Ukrayna Prezidenti təbrikində dövlətlərimiz arasındakı strateji tərəfdaşlığı yüksək qiymətləndirdiyini və ölkəsinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəklədiyini bildirib. “Biz ikitərəfli tərəfdaşlıq və Ukraynanın müstəqilliyinin 30-cu ildönümündə iştirakınıza dair dialoqun davam etdirilməsinə ümid edirik”, - deyə Ukrayna prezidenti qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.