Azərbaycan ordusunun arsenalında olan silah barədə GÖZLƏNİLMƏZ ADDIM - Hərəkətə keçdilər

Qarabağ müharibəsində Türkiyə istehsalı pilotsuz uçuş aparatlarının rus texnikaları üzərində əldə etdiyi uğur bəzi ölkələri hərəkətə keçirib.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Yaponiya mənbələri məlumat yayıb. Məlumata görə, Böyük Britaniya, Çexiya, Macarıstan, Bolqarıstan və Albaniya Bayraktar TB2 PUA-ları almağa hazırlaşır:

“Türk PUA-ları hazırda Azərbaycan, Ukrayna və Qətər səmalarında xidmət edir. Xüsusilə Azərbaycanın Ermənistan üzərində qazandığı zəfərdə türk PUA-larının böyük rolu var”.

Qeyd edək ki, bir neçə gün əvvəl Polşa Türkiyədən 24 ədəd Bayraktar TB2 PUA-ları almaq üçün müqavilə imzalayıb.

