Azərbaycan hərbçiləri 28 May – Respublika Gününü Şuşada qeyd ediblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. Azərbaycan əsgərləri “Şəhidlər ölməz, Vətən bölünməz”, “Hər şey Vətən üçün” şüarları səsləndirərək sıra addımları ilə yeriyiblər.



