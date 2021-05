Türkiyənin "Qalatasaray" klubu 28 May – Respublika Günü münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı İstanbul təmsilçisinin rəsmi feysbuk səhifəsində türk və azərbaycanca paylaşım edilib.

"Dost və qardaş ölkə Azərbaycanın Respublika Günü mübarək olsun", - paylaşımda qeyd olunub.

