Azərbaycan Televiziyası Cümhuriyyətlə bağlı film hazırladı - VİDEO

Azərbaycan Televiziyası "28 May" adlı film istehsal edib.

Ekran əsərində Azərbaycanın müstəqilliyi və azadlığı uğrunda başlanan mübarizədən və üçrəngli bayrağımızın tarixində ən şərəfli, yaddaqalan günlərdən biri - Şərqdə və Türk-İslam dünyasında ilk demokratik, dünyəvi dövlət olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasından bəhs edilir.

Filmi ərsəyə gətirənlər:

Bədii rəhbər: Ranar Musayev

Rejissor və quruluşçu operator: Elvin Əhmədoğlu

2-ci rejissor: Asif Adil

Baş rollarda: Qurban Əhmədov və Qurban İsmayılov

Montaj: Əhməd Qasımov

Redaktor: Fidan Fərrux

Prodüser: Zamiq Əlövsətoğlu

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.