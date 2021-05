Əməkdar artist Zöhrə Abdullayeva vəfat etdi.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu haqqda aparıcı Hacı Nuran Hüseynov məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, müğənni uzun müddətdir xəstəxanaya yerləşdirilmişdi. O, revmotizmadan əziyyət çəkirdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.