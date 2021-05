Rusiya prezidenti Vladimir Putin ordunun Suriyada yeni silahları test etdiyini etiraf edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun sözlərinə görə, silahlardan terrorçulara qarşı aparılan əməliyyatlar zamanı istifadə edilib. Həmin silahlar arasında uzun mənzilli raketlər, idarə oluna bilən mərmilər və digər silahlar var.

Anar Türkeş / Metbuat.az

