Magistraturaya qəbul imtahanının ikinci cəhdinin nəticələri açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə abituriyentlərə SMS göndərilib.

Qeyd edək ki, mayın 26-da magistraturaya qəbul imtahanının ikinci cəhdi keçirilib.

