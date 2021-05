Ruhani narazıdır: Dini liderə şikayət etdi

İran prezidenti Həsən Ruhani gələn ay keçirilməsi planlaşdırılan seçkilərlə bağlı bəzi etirazlarını dilə gətirib. Metbuat.az xəbər verir ki, o seçkilərə buraxılan namizədlərin siyahısından təəccübləndiyini bildirib:

“Konstitusiya Qəyyumlar Şurası barədə dini liderə mesaj göndərmək məcburiyyətində qaldım. Ona düşüncələrimi yazdım. Kömək edib-etməyəcəyini soruşdum. Bəzilərinə fürsət vermək istədik. Seçkilərin yaxşı keçməsi üçün güclü rəqabət olmalıdır”.

Qeyd edək ki, İranda prezidentə seçkilərinə namizədləri Konstitusiya Qəyyumlar Şurası müəyyən edir. Lakin Şuranın veto etdiyi namizədlər Ali dini lider Ayətullah Əli Xameneinin qərarı ilə seçkilərə buraxıla bilər.

Konstitusiya Qəyyumlar Şurası İranın Konstitusiya Qəyyumlar Şurası keçmiş prezident Mahmud Əhmədinejad, Birinci vitse-prezidenti İshaq Cahangiri, parlamentin keçmiş sədri Əli Laricani və siyasətçi Mustafa Taczadənin prezidentliyə namizədliyinə veto qoyub.

Anar Türkeş / Metbuat.az

