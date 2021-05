ABŞ-ın Kaliforniya ştatında insanları peyvən olunmağa təhrik etmək üçün 116,5 milyon dollar mükafat ayrılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kaliforniyada bu günə qədər 20 milyondan çox insan peyvənd olunsa da, yerli dairələr bu göstəricidən narazıdır.

Onlar peyvəndləmə prosesini sürətləndirmək üçün 116,5 milyon dolları təqribən 2 milyon nəfər arasında bölüşdürəcək.

