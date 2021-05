"Pakistan qardaş Azərbaycanın daim yanındadır" - BMT-nin Pakistan üzrə eksperti Qaiser Navab

"Pakistan hökuməti və gəncləri adından qardaş Azərbaycan xalqını Azərbaycanın Respublika Günü münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm"

Metbuat.az-a bu təbriki BMT layihələrində Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri üzrə pakistanlı ekspert, Pakistan-Azərbaycan Məzunlar Birliyinin təsisçisi Qaiser Navab bildirib.

"Biz Pakistan gəncləri əminik ki, Pakistan İslam Respublikası və Azərbaycan Respublikasının birgə səyləri fonunda, iki qardaş ölkə arasında qarşılıqlı, regional və beynəlxalq sahələrdə əlaqələr davamlı inkişaf edəcəkdir. Azərbaycan xalqının firavanlığı və xoşbəxtliyi üçün dua edirik. Yaşasın Pakistan-Azərbaycan qardaşlığı"!

Gülbəniz Hüseynli / METBUAT.AZ

