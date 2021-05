Mayın 28-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Ağdamda Şahbulaq qalasında olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, dövlətimizin başçısına abidənin yenidənqurma planı təqdim edil

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.