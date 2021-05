Hərbçilərimiz “Anatolian Phoenix-2021” təlimində praktiki uçuşlar icra edir

Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinin (HHQ) hərbi qulluqçuları “Anatolian Phoenix-2021” təlimində plana uyğun olaraq təlim uçuşları keçirir.

Bu barədə Metbuat.az-a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.

Uçuşlar zamanı əsas diqqət iştirakçı ölkələrin hərbi aviasiyası ilə müştərək fəaliyyətlərin planlaşdırılması, əməliyyatların keçirilməsi zamanı qarşılıqlı fəaliyyətlərin təşkili, döyüş uzlaşması imkanlarının öyrənilməsi və axtarış-xilasetmə əməliyyatları üzrə tapşırıqların yerinə yetirilməsinə yönəldilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.