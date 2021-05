Azərbaycan millisinin futbolçusu Vüsal İsgəndərli “Keşlə” klubundan ayrılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə yarımmüdafiəçinin özü feysbuk hesabında paylaşım edib.

Qeyd edək ki, Vüsal İsgəndərli 2019-cu ilin yanvarından paytaxt təmsilçisində çıxış edirdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.