İsveçrədə, terror təşkilatı PKK tərəfdarları, türk iş adamına məxsus fabrikə sprey boya və kimyəvi qazdan ibarət hücum təşkil etdilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, nəticədə hücumun ertəsi günü fabrikə gələn 9 işçi qoxudan təsirlənərək xəstələnib.

Həmin anların görüntüləri təhlükəsizlik kameralarına əks olunub. Görüntüləri təqdim edirik:

