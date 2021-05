Pakistanın paytaxtı İslamabadda ötən gün başlayan meşə yanğınları sürətlə yayılır.

Metbuat.az xəbər verir ki, havaların isti keçməsi alovun yayılmasına təsir göstərir. Təbii fəlakətin qarşısını almaq üçün bölgəyə çox sayda yanğınsöndürən cəlb edilib.

Hazırda bölgədə havanın temperaturu 40 dərəcədir.

