Ağdamda Zəfər muzeyi və açıq hava altında İşğal muzeyi yaradılacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, mayın 28-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə yeni muzeylər barədə məlumat verilib.

