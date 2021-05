Zelenski İlham Əliyevi Kiyevə dəvət etdi

Ukraynanın Prezidenti Vladimir Zelenski 28 May - Respublika Günü münasibətilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Zati-aliləri İlham Əliyevə təbrik məktubu göndərib.

Məktubda deyilir:

“Azərbaycanın milli bayramı - Respublika Günü münasibətilə ən səmimi təbriklərimi qəbul edin.

Ukrayna dövlətlərimiz arasında mövcud strateji tərəfdaşlığı, Ukrayna və Azərbaycan xalqları arasındakı ənənəvi möhkəm əlaqələri, habelə qarşılıqlı maraq doğuran bütün sahələrdə ikitərəfli əməkdaşlığın gələcək inkişafı üçün göstərilən qətiyyəti yüksək dəyərləndirir.

Bizim dövlətimiz Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri çərçivəsində ərazi bütövlüyünü və suverenliyini daim dəstəkləyir. Əminəm ki, hər bir azərbaycanlı bu məqsədin gerçəkləşməsi yolunda qəti liderliyinizi dəstəkləyir.

İnanıram ki, Ukrayna və Azərbaycan arasındakı münasibətlər daha da möhkəmlənəcək və dövlətlərimizin xalqlarının rifahı naminə yeni nailiyyətlərlə zənginləşəcək.

Ümidvaram ki, 2021-ci ilin avqust ayında Ukraynanın müstəqilliyinin 30 illiyinin təntənəli surətdə qeyd edilməsi tədbirləri çərçivəsində Sizi Kiyevdə salamlamaq və ikitərəfli tərəfdaşlığa dair bütün kompleks məsələlər barədə dialoqumuzu davam etdirmək fürsətim olacaq.

Cənab Prezident, məsuliyyətli ali dövləti fəaliyyətinizdə Sizə uğurlar, dost Azərbaycan xalqına isə sülh və tərəqqi arzu edirəm”.

