Çinin Yunnan əyalətində fil sürüsü şəhərə girib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 15 fildən ibarət sürü sakinlərə qorxu dolu anlar yaşadıb. Dərhal hərəkətə keçən polis yolları bağlayıb. Avtomobillərin hərəkəti məhdudlaşdırılıb.

Gecə şəhərə girən fillər səhər yenidən meşəyə qayıdıb. Sakinlər arasında yaralı olmasa da, ətrafa ziyan dəyib.

