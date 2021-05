Soçidə Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə həmkarı Aleksandr Lukaşenko arasında görüş olacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, Lukaşenko Minskə zorla endirilən sərnişin təyyarəsi ilə bağlı Putinə məlumat verərək ondan dəstək istəyəcək.

Qeyd edək ki, Avropa Birliyi Belarusa sərt sanksiyalar tətbiq etmək niyyətindədir.

