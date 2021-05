Putinin dünyanı ŞOK SALAN cazibədar agenti - Görün kimdir / FOTOLAR

Rusiya prezidenti Vladimir Putinin “qızıl agenti” kimi tanınan Anna Çapman yeni məşğuliyyəti ilə diqqət çəkir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Çapman hazırda modelliklə və televiziyada aparıcılıq etməklə məşğuldur. Onun bu sahələrdəki fəaliyyəti də uğurlu alınıb.

Qeyd edək ki, Çapman ingilislə ailə həyatı qurandan sonra Böyük Britaniyadan ABŞ-a köçüb. Lakin 2010-cu ildə 9 rusiyalı agentlə birlikdə ABŞ-da həbs olunub. Girovların mübadiləsi zamanı o azad edilərək, Rusiyaya qayıdıb. O Rusiyada 100 tanınmış qadın arasında yer alır. Onun atası da kəşfiyyat təşkilatlarında işləyib.

