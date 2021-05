Türkiyə nənə 11 yaşlı nəvəsinin səhhətindəki dəyişiklikdən şübhələnərək həkimə aparıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, müayinə zamanı qızın hamilə olduğu üzə çıxıb. Hadisə barədə dərhal polisə məlumat verilib. Qız ilkin ifadəsində ona anasının dini nigahda yaşadığı şəxs tərəfindən təcavüz edildiyini bildirib. Şübhəli nəzarətə götürülüb.

Uşaq da polis tərəfindən müdafiə altına alınıb. Ona psixoloji dəstək verilir.

