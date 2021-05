"Bavariya"dan ayrılan David Alaba karyerasını "Real"da davam etdirəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə klubun rəsmi saytı məlumat yayıb. Madrid təmsilçisi 28 yaşlı müdafiəçi ilə 5 illik müqavilə imzalayıb.

Qeyd edək ki, Alaba başa çatan mövsüm Bundesliqadan 32 matçda 2 qol vurub və 4 qolun ötürməsini verib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.