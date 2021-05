“Hraparak”: Xəritə Rusiya-Azərbaycan tərəflərinin əlindədir

“Əsir düşmüş 6 hərbi qulluqçunu qaytarmaq üçün bütün cəhdləri uğursuz hesab etmək olar, onları Bakıya köçürüblər və onları qaytarmağa yönəlmiş fəaliyyətlər digər əsirlər halında olduğu kimi eyni olacaq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın “Hraparak” nəşri yazıb.



“Öyrəndik ki, rus sülhməramlıların komandiri general Muradovun Moskvaya əvvəlcədən planlaşdırılmış uçuşu ləğv olunub, ona İrəvanda qalmaq və gələcək inkişafları izləmək tapşırılıb. Lakin rus sülhməramlılara mübahisəli ərazilərdə toqquşmalar olduğu müddətcə, müdaxilə etməmək tapşırılıb. Və əsasında sərhədlərin demarkasiyasının baş verəcəyi xəritə Rusiya-Azərbaycan tərəflərinin əlindədir”, - deyə qəzet qeyd edir. / ordu.az

