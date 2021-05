Bakıda bıçaqlanma hadisəsi baş verib.

Metbuat.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, hadisə Nərimanov rayonunda qeydə alınıb.

Belə ki, 1970-ci il təvəllüdlü Abdullayeva Mərziyə Musa qızı avtobus dayanacağında tanıdığı şəxs tərəfindən bıçaqlanıb.

Yaralı təcili tibbi yardım briqadasının köməkliyi ilə xəstəxanaya çatdırılıb. Ona sağ bazunun kəsilmiş-deşilmiş yarası diaqnozu qoyulub.

