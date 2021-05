Rusiya Müdafiə Nazirliyindən AÇIQLAMA: Qarabağda vəziyyət necədir?

Qarabağda rus sülhməramlılarına qarşı heç bir təxribat olmayıb. Bu barədə Rusiya Federasiyası Müdafiə Nazirliyi məlumat verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, məlumatda deyilir ki, “Rus sülhməramlıları Dağlıq Qarabağ ərazisində missiyalarını davam etdirirlər.

İyirmi yeddi nəzarət-buraxılış məntəqəsi atəşkəs rejimini izləyən Rusiya sülhməramlıları tərəfindən gecə-gündüz nəzarətdədir. Atəşkəs bütün təmas xətti boyunca qorunur.

Məlumatda o da qeyd olunur ki, Rusiya sülhməramlı kontingentinin nümayəndələri Azərbaycan silahlı qüvvələrinin altı konvoyunun müşayiətini təmin ediblər. Onlardan dördüncü Laçın dəhlizindən şimal-cənub istiqamətində, bir sütun Şuşi-Karmir Şuka-Kəcər marşrutu boyunca, digəri isə əks istiqamətdə olub. Rus sülhməramlıları mülki şəxslərin təhlükəsiz hərəkətini və mülki infrastrukturun bərpasını təmin edirlər.

23 noyabr 2020-ci il tarixindən etibarən Rusiya sülhməramlı kontingentinin mühəndis qrupları 2121 hektar ərazini partlamamış hərbi sursatdan, həmçinin 657,3 km yoldan, 30 sosial obyekt daxil olmaqla 1844 binadan 25,613 partlayıcı maddə aşkar edərək zərərsizləşdiriblər.

"Rusiya sülhməramlı qoşunlarının məsuliyyət zonasında baş verə biləcək hadisələrin qarşısını almaq üçün səyləri əlaqələndirmək üçün Azərbaycan və Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahı ilə davamlı əməkdaşlıq davam etdirilir" -deyə məlumatda bildirilir.

