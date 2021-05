Türkiyədə sərnişin avtobusu gecə saatlarında qəzaya uğrayıb.

Metbuat.az Türkiyə KİV-nə istinadən xəbər verir ki, avtobus Siirt-dən Ankaraya gedərkən Adana yolunda aşıb. Qəza nəticəsində 1 sərnişin hadisə yerində vəfat edib, daha 10 nəfər isə yaralanıb. Yaralılar təcili yardım maşını ilə xəstəxanaya aparılıb.

İlkin ehtimala görə, sürücü sürət həddini aşıb.

