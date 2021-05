Oğlu ilə mübahisə edən ana İNTİHAR ETDİ

Şəmkir rayonunda 41 yaşlı qadın özünü ağacdan asaraq intihar edib.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun İrmaşlı kəndində qeydə alınıb.

Şəmkir rayon sakini, 41 yaşlı Samirə Quliyeva yaşadığı evin həyətində ağacdan özünü asaraq intihar edib. Onun meyiti qaynanası tərəfindən aşkarlanıb.

İlkin məlumatlara görə, qadın oğlu ilə mübahisə edib və daha sonra özünü asıb. Hadisə yerinə hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb olunub.

Faktla bağlı Şəmkir rayon Prokurorluğunda cinayət işi açılıb, hadisənin dəqiq başvermə səbəbləri araşdırılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.