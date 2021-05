Novosibirskdə polis azərbaycanlını GÜLLƏLƏYİB- TƏFƏRRÜATLAR - ANBAAN VİDEO

Novosibirsk vilayətində yol polisi müfəttişi bir nəfərin başından güllələyib. Hadisə baş verən zaman görünüləri çəkənin Azərbaycan dilində danışması öldürülənin azərbaycanlı olduğu təssüratını yaradıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiya Daxili İşlər Nazirliyinin Baş İdarəsinin və Rusiya Federasiyası İstintaq Komitəsinin Novosibirsk vilayəti üzrə mətbuat xidməti hadisə ilə bağlı şərh verərkən bildirib ki, hadisə baş m ayın 28-də Sibir yolunda baş verib.

Toyota markalı avtomobilin sürücüsü yol polisi məmurunun dayanma tələbini yerinə yetirməyərək, sürətini artırıb Novosibirskə doğru yoluna davam edib. Yol polisi qısa müddətdə avtomobilin sürücüsünü saxlamağa müvəffəq olub. 38 yaşlı yol polisi müfəttişi şübhəli şəxsi xidməti avtomobilinə aparıb. Bu zaman məhbusun 19 yaşlı bir tanışı ona müdaxilə etməyə başlayıb.

Bu zaman polis müqaviməti aşaraq, səlahiyyətlərindən kənara çıxıb, 19 yaşlı kişiyə qarşı şiddət tətbiq edib. Nəticədə gənc başında ağır güllə yarası alıb. Daxili İşlər Nazirliyi qurbana ilkin tibbi yardım göstərildiyini və həkim briqadasının çağrıldığını bildirib. Kişi xəstəxanaya aparılıb. Hadisənin digər səbəbkarları da polis bölməsinə aparılıb. Polis hadisə faktı ilə əlaqədar rəsmi yoxlamaya başlayıb.

Hadisənin səbəbkarı 38 yaşlı polisə qarşı "Rəsmi səlahiyyətləri aşma( Rusiya Federasiyası Cinayət Məcəlləsinin 286-cı maddəsinin 3-cü hissəsi ) və "Laqeydliklə ağır bədən xəsarəti yetirmə" ( Cinayət Məcəlləsinin 118-ci maddəsinin 1-ci hissəsi ) maddələri ilə cinayət işi açılıb. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.