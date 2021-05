Mingəçevirdə şagird məktəbin ikinci mərtəbəsindən yıxılıb.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Texniki Humanitar Liseydə baş verib.

Liseyin şagirdi, 2008-ci il təvəllüdlü Məmmədova Solmaz Telman qızı ehtiyatsızlıq nəticəsində üçmərtəbəli lisey binasının ikinci mərtəbəsindən yerə yıxılıb.

Müxtəlif bədən xəsarətləri alan şagird xəstəxanaya yerləşdirilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.