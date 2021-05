Ordubadın Əylis kəndində canavar sürüsü şagirdlərə hücum edib.

Metbuat.az bakupost-a istinadən xəbər verir ki, uşaqlar məktəbdən qayıdarkən canavarların hücumuna məruz qalıblar.

Hadisə nəticəsində şagirdlər ağır xəsarət alıblar. Kənd camaatının köməkliyi ilə uşaqlar təcili xəstəxanaya yerləşdirilib.

Məlumata görə, hücuma məruz qalanlardan 2-si uşaq, 1-i böyükdür.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.